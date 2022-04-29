Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, что планирует выпустить 2000 уникальных токенов (NFT) перед реваншем против британца Энтони Джошуа.
Таким образом украинский боксер хочет собрать около миллиона долларов. Вырученные деньги пойдут на оказание финансовой помощи украинцам, пострадавшим из-за военного вторжения России.
"Многие люди в Украине сейчас нуждаются в помощи. Я думаю, что как только будут выпущены эти токены, многие на самом деле получат помощь. Это будут люди, которым она действительно нужна", - приводит слова Усика Reuters.
Официальные NFT для боя Усик - Джошуа будут разработаны художником Досбраком, который работал с другими известными бойцами, такими как Майк Тайсон и Конор Макгрегор.
Отмечается также, что один из покупателей NFT получит два билета на бой.
Ранее УНИАН сообщал, что Александр Усик объявил о создании своего благотворительного фонда Usyk Foundation, который будет помогать украинский армии, волонтерами, а также тем, кто потерял свой дом в результате военной агрессии РФ.
Напомним, сейчас Усик готовится к реваншу с британцем Энтони Джошуа. Их первый бой был признан событием 2021 года по версии издания The Ring. Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксеру - 116-112, 117-114, 115-113. Победа в этом бою принесла Александру титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.
Усик - Джошуа: что известно о реванше
- Джошуа воспользовался правом на реванш и по словам промоутера британца повторный бой должен пройти не позднее, чем 2 июля 2022 года. Но из-за того, что трудно выбрать место для проведения боя, то он может пройти и в конце июля. Известный журналист назвал дату - 23 июля.
- Саудовская Аравия - очень вероятное место проведения реванша. Продолжаются переговоры по этому вопросу.
- В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.
- На счету Энтони Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.