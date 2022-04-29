Реванш украинца Усика против британца Джошуа должен состояться этим летом.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, что планирует выпустить 2000 уникальных токенов (NFT) перед реваншем против британца Энтони Джошуа.

Таким образом украинский боксер хочет собрать около миллиона долларов. Вырученные деньги пойдут на оказание финансовой помощи украинцам, пострадавшим из-за военного вторжения России.

"Многие люди в Украине сейчас нуждаются в помощи. Я думаю, что как только будут выпущены эти токены, многие на самом деле получат помощь. Это будут люди, которым она действительно нужна", - приводит слова Усика Reuters.

Официальные NFT для боя Усик - Джошуа будут разработаны художником Досбраком, который работал с другими известными бойцами, такими как Майк Тайсон и Конор Макгрегор.

Отмечается также, что один из покупателей NFT получит два билета на бой.

Ранее УНИАН сообщал, что Александр Усик объявил о создании своего благотворительного фонда Usyk Foundation, который будет помогать украинский армии, волонтерами, а также тем, кто потерял свой дом в результате военной агрессии РФ.

Напомним, сейчас Усик готовится к реваншу с британцем Энтони Джошуа. Их первый бой был признан событием 2021 года по версии издания The Ring. Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксеру - 116-112, 117-114, 115-113. Победа в этом бою принесла Александру титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Усик - Джошуа: что известно о реванше