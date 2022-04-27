Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик рассказал, что к реваншу с Энтони Джошуа готовит изменения в тактике и стиле боя.
Украинский боксер не стал раскрывать все секреты, однако намекнул, что намерен изменить стойку во втором бою с британским супертяжем.
"Этот бой будет другим. Я не могу раскрыть все. Я не могу открыть свои карты. Намекну только, что собираюсь поменять свою стойку или позицию", - приводит слова Усика Reuters.
Напомним, в настоящее время Усик готовится к реваншу с британцем Энтони Джошуа. Их первый бой был признан событием 2021 года по версии издания The Ring. Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксеру - 116-112, 117-114, 115-113. Победа в этом бою принесла Александру титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.
Усик - Джошуа: что известно о реванше
- Джошуа воспользовался правом на реванш и по словам промоутера британца повторный бой должен пройти не позднее, чем 2 июля 2022 года. Но из-за того, что трудно выбрать место для проведения боя, то он может пройти и в конце июля. Известный журналист назвал дату - 23 июля.
- Саудовская Аравия - очень вероятное место проведения реванша. Продолжаются переговоры по этому вопросу.
В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.
На счету Энтони Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.