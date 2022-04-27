Украинский боксер готовится ко второму бою против британского супертяжа.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик рассказал, что к реваншу с Энтони Джошуа готовит изменения в тактике и стиле боя.

Украинский боксер не стал раскрывать все секреты, однако намекнул, что намерен изменить стойку во втором бою с британским супертяжем.

"Этот бой будет другим. Я не могу раскрыть все. Я не могу открыть свои карты. Намекну только, что собираюсь поменять свою стойку или позицию", - приводит слова Усика Reuters.

Напомним, в настоящее время Усик готовится к реваншу с британцем Энтони Джошуа. Их первый бой был признан событием 2021 года по версии издания The Ring. Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксеру - 116-112, 117-114, 115-113. Победа в этом бою принесла Александру титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Усик - Джошуа: что известно о реванше