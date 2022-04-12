Украинский боксер продолжает помогать своей родной стране.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик продолжает помогать Украине в войне с российскими захватчиками.

Украинский боксер объявил о создании своего благотворительного фонда Usyk Foundation.

Усик намерен помогать украинский армии, волонтерами, а также тем, кто потерял свой дом в результате военной агрессии РФ.

На своей официальной странице в Инстаграме знаменитый боксер рассказал о своем фонде.

"Дорогие друзья, всем добрый день. Моя команда и я сделали фонд, который будет помогать людям, которые остались без дома и нуждающимся в помощи. Мы будем помогать терробороне, воинам ВСУ. Всем хочу пожелать здоровья, счастья и радости. Помолимся, все у нас будет слава Богу. К победе - вместе", - сказал Усик.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. 28 февраля стало известно, что Усик вступил в территориальную оборону, чтобы защищать родину от российских захватчиков. 23 марта министр спорта Вадим Гутцайт сообщил, что Усик уехал из Украины и начал подготовку к бою против Энтони Джошуа.

Позже Усик объяснил свое решение покинуть Украину тем, что таким образом он сможет больше принести пользы своей стране.

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