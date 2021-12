Украинский боксер находится в Дубае, где занимается вопросами реванша с Джошуа.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик не стал отмалчиваться по поводу вульгарного заявления, сделанного Тайсоном Фьюри по итогам их первой встречи в Нью-Йорке за кулисами боя Ломаченко – Комми.

Напомним, Фьюри и Усик встретились у ринга. Они пожали друг другу руки, после чего британец громко сказал: "Отличная работа, мужик!". Дальше он неразборчиво начал говорить что-то украинцу на ухо.

Затем, когда Фьюри отошел, его спросили, что он сказал Усику. Британец ответил: "Усик может пососать мои шары".

Читайте такжеОтветил хейтерам и попал в новый скандал: Ломаченко опубликовал стих российского поэта, поддержавшего аннексию Крыма (видео)Александр Усик находится сейчас в Дубае, где занимается переговорами о возможном проведении там реванша с Энтони Джошуа. Там украинца поймали журналисты и задали ему вопрос в лоб: что он думает о грубом заявлении Тайсона Фьюри.

Сначала Усик никак не отреагировал, поскольку не понял вопроса - разговор происходил на английском языке. Затем представитель команды Усика сказал украинцу: "Про яйца типа он что-то спрашивает".

Александр Усик в ответ рассмеялся, махнул рукой и, сделав грозное лицо, сказал: "Hey! Tyson, how are you!" ("Эй, Тайсон, как дела?").

Видео ответа Усика:

Ситуация в супертяжелом весе: главное

В августе этого года Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Деонтея Уайлдера.

Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Александра Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик отдалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге.

Теперь Усик и Джошуа должны провести реванш. Британец уже активировал соответствующую опцию. Уже известно, что реванш может состояться ориентировочно в марте - апреле 2022 года.

Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем бою, защитив пояс WBC. Всемирный боксерский совет официально назначил для Фьюри претендента.

Промоутер Джошуа предложил провести в супертяжелом весе так называемый "Финал четырех". А промоутер Усика назвал условие, при котором Джошуа мог бы отказаться от реванша, чтобы позволить Усику и Фьюри встретится в ринге.

Фьюри заявил, что его интересуют бои только против двух соперников.

Автор: Владимир Медяник