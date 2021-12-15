Александр Усик передал привет Тайсону Фьюри / фото REUTERS

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик не стал отмалчиваться по поводу вульгарного заявления, сделанного Тайсоном Фьюри по итогам их первой встречи в Нью-Йорке за кулисами боя Ломаченко – Комми.

Напомним, Фьюри и Усик встретились у ринга. Они пожали друг другу руки, после чего британец громко сказал: "Отличная работа, мужик!". Дальше он неразборчиво начал говорить что-то украинцу на ухо.

Затем, когда Фьюри отошел, его спросили, что он сказал Усику. Британец ответил: "Усик может пососать мои шары".

Читайте такжеОтветил хейтерам и попал в новый скандал: Ломаченко опубликовал стих российского поэта, поддержавшего аннексию Крыма (видео)Александр Усик находится сейчас в Дубае, где занимается переговорами о возможном проведении там реванша с Энтони Джошуа. Там украинца поймали журналисты и задали ему вопрос в лоб: что он думает о грубом заявлении Тайсона Фьюри.

Сначала Усик никак не отреагировал, поскольку не понял вопроса - разговор происходил на английском языке. Затем представитель команды Усика сказал украинцу: "Про яйца типа он что-то спрашивает".

Александр Усик в ответ рассмеялся, махнул рукой и, сделав грозное лицо, сказал: "Hey! Tyson, how are you!" ("Эй, Тайсон, как дела?").

Видео ответа Усика:

Ситуация в супертяжелом весе: главное

Автор: Владимир Медяник