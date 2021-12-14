Усик должен провести реванш с Джошуа в следующем году / фото REUTERS

Российский оппозиционер Максим Мернес готов компенсировать убытки организаторам реванша чемпиона мира WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) и экс-чемпиона Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в случае проведения боя в Киеве.

Мернес заявил, что хочет поговорить с промоутером Усика, чтобы узнать какая сумма необходима для организации поединка в столице Украины и если эта сумма будет приемлимой, он готов ее покрыть за счет покупки билетов для воинов и ветеранов АТО. Таким образом Мернес хочет сделать инвестицию в получение политического убежища в Украине.

"Знаю, что Киев не является фаворитом проведения боя (реванша Усик – Джошуа) из-за невысокой платежеспособности украинских фанов бокса. На 70-тысячном НСК "Олимпийский" нельзя будет поставить цену билетов, такую же как была в Лондоне и организаторы терпят убытки.

Читайте такжеУсик заявил о готовности встретиться с лучшим боксером мира, но назвал одно условиеХочу поговорить с промоутером Усика Александром Красюком, узнать, о какой цифре идет речь. И если она меня не введет в ступор, готов принять участие в организации ивента.

Найдем механизм, как можем компенсировать ущерб организаторам. Возможно, я с партнерами выкуплю часть билетов и подарим их воинам и ветеранам АТО. Зачем мне это нужно? Рассматриваю это как инвестицию в страну у которой собираюсь попросить политическое убежище", – приводит слова Мернеса champion.com.ua.

Мернес – сын Сергея Мавроди, является гражданином РФ, но с 2014-го живет в Таиланде. После интервью Дмитрию Гордону на бизнесмена завели уголовное дело в России из-за высказываний о аннексии Крыма.

Ситуация в супертяжелом весе: главное

Автор: Владимир Медяник