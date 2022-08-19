Британец оказался тяжелее украинца на 10 кг.

В пятницу, 19 августа, состоялась официальная процедура взвешивания обладателя поясов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика и бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа.

Украинский чемпион показал вес на весах - 100,5 кг. В свою очередь, Джошуа оказался тяжелее - 110,9 кг.

Отметим, в первом поединке вес Усика составлял 100,3 кг, а вес британца - 108,9 кг.

После взвешивания боксеры провели финальную битву взглядов в преддверии боя.

Напомним, первый бой боксеров состоялся 25 сентября прошлого года в Лондоне и завершился победой Усика единогласным решением судей. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring. Тогда украинец отобрал у Джошуа титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBA Super и WBO.

Бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится в городе Джидда 20 августа. На кону в этом поединке будут стоять титулы WBO, WBA, IBF и IBO, которые украинец отобрал у британца в прошлом году. Кроме того, спортсмены подерутся за титул чемпиона по версии журнала "The Ring", который стал вакантным после того, как Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

Усик - Джошуа: профайл боксеров

И Александр Усик, и Энтони Джошуа являются олимпийскими чемпионами Лондона. Украинец выиграл золото в тяжелом весе, а британец - в супертяжелом.

35-летний Усик на профессиональном ринге провел 19 боев и во всех одержал победы (13 - нокаутом). Усик становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, после чего защитил пояса в поединке с Тони Беллью и перешел в супертяжи.

32-летний Джошуа в профи провел 26 боев. У него 24 победы (22 - нокаутом) и 2 поражения.

Усик уступает Джошуа в габаритах. Рост украинца - 191 см, а британца - 198 см. Размах рук у Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

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