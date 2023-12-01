Александр Красюк хочет увидеть два поединка между Усиком и Фьюри.

В начале следующего года состоится мегафайт за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Промоутер украинского боксера Александр Красюк признался, что желает увидеть два поединка между Усиком и Фьюри.

"Да, мы обсуждали, что в любом случае, когда у вас есть блокбастер, вы должны посмотреть вторую часть. Мы имеем дело с Тайсоном Фьюри, и иногда наступает плохой день, даже дважды подряд. Он человек, привыкший жаловаться . Но Александр с радостью даст ему реванш", - приводит слова Александра Красюка BoxingScene.

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Напомним, поединок Усик - Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии. Победитель этого боя станет первым в 21-м веке абсолютным чемпионом в королевском дивизионе.

Кроме того, Александр Усик и Тайсон Фьюри определят первого в истории абсолютного чемпиона, который будет обладать четырьмя основными чемпионскими поясами.

Добавим, что свой последний бой Александр Усик провел в августе этого года против Даниэля Дюбуа. Украинец нокаутировал британца в 9-м раунде и защитил чемпионские титулы IBF, IBO, WBA и WBO. Всего в активе украинского чемпиона 21 победа в 21 бою на профи-ринге.

Тайсон Фьюри за свою карьеру провел 35 боев (34 победы и одна ничья). В последнем бою "Цыганский король" раздельным решением судей победил Фрэнсиса Нганну. Поединок состоялся 28 октября.

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