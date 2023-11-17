За поединок против Нганну британец получил крупнейший гонорар в своей карьере.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри солидно пополнил свой кошелек после поединка против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

В комментарии изданию EXPRESS "Цыганский король" рассказал, что за бой с камерунским бойцом он заработал около 61 миллиона долларов.

Стоит отметить, что в последних трех своих боях Фьюри в среднем получал по 29 миллионов долларов за поединок - против Дерека Чисоры, Диллиана Уайта и Деонтея Уайлдера. Самую большую сумму "Цыганский король" заработал за поединок против Уайта - 36 миллионов долларов.

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Таким образом, гонорар за бой с Нганну стал самым крупным в его карьере.

Напомним, Тайсон Фьюри победил Фрэнсиса Нганну раздельным решением судей в ночь на 29 октября этого года. В 3-м раунде камерунец отправил британца в нокдаун, однако развить свое преимущество и выиграть бой ему не удалось.

Свой следующий поединок Тайсон Фьюри проведет против Александра Усика. Бой состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Впервые в истории на кону будут стоять 4 главных титула в супертяжелом весе - пояс WBC (Тайсон Фьюри) и пояса IBF, WBA и WBO (Александр Усик).

Добавим, что победитель боя Усик - Фьюри станет первым в 21-м веке абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Последним абсолютным чемпионом в королевском дивизионе был Леннокс Льюис.

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