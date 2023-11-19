Украинский чемпион рассказал о самом тяжелом сражении в своей жизни.

Обладатель поясов в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о самом тяжелом сражении в его карьере.

Украинский чемпион отметил, что самым трудным боем для него, как и для всех украинцев, является борьба с российскими оккупантами, которые напали на Украину.

"Будет ли бой с Фьюри самым тяжелым в моей карьере? Нет. Мы еще не боксировали. Это просто спорт, это бокс. Сейчас у нас, у украинцев, и у меня лично, самый тяжелый бой - это борьба с врагом, напавшим на нашу страну.

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Как мне удается сфокусироваться на спортивной карьере в такие времена? Потому что таким образом я помогаю ребятам, защищающим нашу страну. Не нужно фокусироваться на том, чем ты не владеешь, чем ты не можешь управлять. Надо делать фокус на то, в чем ты сможешь быть лучшим", - приводит слова Александра Усика Sky Sports Boxing.

Напомним, Александр Усик следующий поединок проведет против Тайсона Фьюри. Бой за титул абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.

Накануне состоялась первая официальная пресс-конференция Тайсона Фьюри и Александра Усика перед историческим боем. Боксеры также провели первую битву взглядов, в ходе которой "Цыганский король" начал толкать украинца.

Добавим, что победитель боя Усик - Фьюри станет первым в 21-м веке абсолютным чемпионом в хевивейте, а также первым абсолютным чемпионом в эпоху четырех поясов.

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