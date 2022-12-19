Бой между Усиком и Фьюри может состоятся в следующем году.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александр Усик может провести бой за титул абсолютного чемпиона против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.

Своим прогнозом на потенциальный поединок поделился легендарный боксер Барри Макгиган.

"Сделать выбор непросто. Раньше был уверен в победе Фьюри. Считал, что он слишком силен и тяжел для Усика. Что он будет постоянно наваливаться на него и переедет во второй половине боя.

Видео дня

Но знаете что? В последнее время не уверен в этом. По-моему, это гораздо сложнее бой, чем я предполагал раньше. И победить в нем может любой. Реально тяжелое сражение для обоих.

Полагаю, что фаворитом все же является Фьюри. Бой не может пройти на территории Усика. Это означает, что они отбоксируются в Великобритании или ОАЭ. А если да, то немного больше шансов у Фьюри. Но здесь совершенно ничего не понятно. Тяжелое сражение для прогноза", - сказал Барри Макгиган в комментарии YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Ожидается, что бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится в феврале-марте 2023 года.

Официально контракт на бой все еще не подписан.

Усик - Фьюри: профайлы боксеров

На счету 34-летнего Тайсона Фьюри 33 победы (24 - нокаутом) и одна ничья.

В активе Александра Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе.

До перехода в супертяжелый дивизион, Усик стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик победил в реванше Джошуа и защитил свои пояса WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Вас также могут заинтересовать новости: