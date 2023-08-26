Бывший соперник Усика Тони Беллью считает украинца лучшим бойцом супертяжелого веса.

В субботу, 26 августа, состоится поединок обладателя титулов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика против Даниэля Дюбуа.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию поединка.

Своим прогнозом на титульный поединок поделился бывший соперник Усика Тони Беллью.

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"Дюбуа имеет исключительно одну возможность, один шанс на победу, и это шанс панчера. Если говорить совсем уж откровенно, это единственный шанс, который я ему даю. У Усика есть полный набор. Я просто не думаю, что кто-то в мире может победить его. Я всегда считал, что Усик проиграет Тайсону Фьюри из-за габаритов. Я искренне в это верил, но теперь я думаю, что он побьет и Фьюри", - сказал Беллью.

Усик - Дюбуа: какие прогнозы на бой

26 августа Усик будет защищать свои пояса в бою против Дюбуа на "Тарчински Арена" во Вроцлаве (Польша).

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Джонни Нельсон заявил, что у Дюбуа нет шансов в бою против украинца.

Букмекеры однозначно верят в Усика, отдавая крымчанину высокие шансы.

А вот в Дюбуа верит, похоже, только его промоутер Фрэнк Уоррен, заявивший, что британец "навяжет свою волю" Усику.

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