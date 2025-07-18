Ветеран супертяжелого веса британец Дерек Чисора призвал будущего победителя матча-реванша Александр Усик-Даниэль Дюбуа отказаться от титулов WBO и IBF. Как пишет sport.ua, он заявил, что сам планирует провести поединок на чемпионский титул в хевивейте.
"На 100% подтверждаю, что я обязательный претендент на бой за титул от IBF. Я хочу, чтобы победитель боя между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа отказался от титулов WBO и IBF – тогда мы с Джозефом Паркером устроим мясорубку на ринге за эти титулы", – сказал Чисора.
Ранее Дерек Чисора заявил, что планирует завершить свою карьеру после следующего боя. По его словам, он "очень хочет", чтобы это был поединок за титул против Даниэля Дюбуа.
Матч-реванш Усик-Дюбуа
19 июля, Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут бой-реванш за звание абсолютного чемпиона мира. Они встретятся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будут стоять четыре пояса супертяжелого дивизиона. оба боксера подходят к реваншу в прекрасной форме, и этот поединок обещает стать одним из самых громких событий года в боксе.
Это второй поединок между боксерами, первый поединок состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда досрочную победу техническим нокаутом в девятом раунде одержал Александр Усик.