Вечер бокса: Усик в бою с Дюбуа ставит на кон четыре пояса

19 июля украинец на стадионе "Уэмбли" в Лондоне выйдет против Даниэля Дюбуа в матче-реванше. Первую встречу в 2023 году выиграл Александр Усик.

Уже завтра, 19 июля, Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут бой-реванш за звание абсолютного чемпиона мира. Они встретятся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будут стоять четыре пояса супертяжелого дивизиона, пишет 24 канал.

Легендарный стадион "Уэмбли" будет принимать все поединки боксерского шоу. В том числе пять поединков андеркарда с участием украинских боксеров. В двух из них примут участие украинские боксеры - Владислав Сиренко и Даниэль Лапин.

Для 38-летнего Александра Усика это четвертый бой на "Уэмбли". А вот 27-летний Даниэль Дюбуа боксировал там уже 19 раз.

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Сейчас Александр владеет четырьмя поясами тяжелого бокса - он чемпион по версиям WBA, WBO, WBC и IBO. Дюбуа владеет титулом IBF. Победитель боя получит титул абсолютного чемпиона мира в тяжелой весовой категории бокса.

За бой они получат около 195 миллионов долларов на двоих. Гонорар будут распределять в пользу Усика - 65 процентов против 35-ти процентов для Дюбуа.

Когда начнется бой Усик-Дюбуа 2

Вечер бокса начнется в 19:00 по киевскому времени. Согласно регламенту все поединка вечера бокса должны завершиться в 01:00 по Киеву.

Бой Усик - Дюбуа 2 будет закрывать программу боксерского шоу. Выход боксеров ожидается не ранее 23:30 по киевскому времени. Точное начало боя Усик - Дюбуа объявят во время трансляции, когда станут известны результаты андеркарда.

Где смотреть

Медиасервис MEGOGO владеет эксклюзивным правом на показ всего вечера бокса Усик - Дюбуа на территории Украины. Поединки будут доступны по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL".

Трансляция из студии начнется в 19:00. Главный бой с участием Александра Усика и Даниэля Дюбуа будет комментировать Владимир Кобельков.

История поединков Усика и Дюбуа

Это второй поединок между боксерами, первый поединок состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда досрочную победу техническим нокаутом в девятом раунде одержал Александр Усик.

Интересно, что это было второе поражение для Дюбуа. Первое ему нанес английский боксер-тяжеловес Джо Джойс.

На сегодня Даниэль Дюбуа имеет 22 победы (21 - нокаутом) в 24-х встречах на профи-ринге. А Усик имеет 23 победных боя подряд (14 из них - нокаутом). В частности, Усик в прошлом году дважды победил Тайсона Фьюри (оба раза - по решению судей).

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