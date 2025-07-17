В четверг, 17 июля, состоялась встреча между украинским чемпионом мира по боксу Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

Пресс-конференция спортсменов проходила в Лондоне. Боксеры провели традиционную дуэль взглядов в рамках промокампании перед реваншем, подтверждая напряжение перед поединком. Усик не отводил взгляд, а Дюбуа в определенный момент отвернулся.

Британец сообщил, что хочет провести предстоящий бой великолепно, поскольку сейчас чувствует себя на пике своих возможностей. Украинский чемпион отметил, что также мотивирован победить:

"Я уважаю этого молодого парня. Он мотивирован, но я тоже. Я не старый. 38 - это не старость. Посмотрим".

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