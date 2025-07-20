Британец в шутливой форме попросил украинца "не бить их больше".

Британский супертяжеловес Дерек Чисора встретился с трехкратным абсолютным чемпионом Александром Усиком после суперреванша с Даниэлем Дюбуа на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Чисора записал короткое видео с украинцем и в шутливой форме попросил Усика "больше нас не бить".

"Трехкратный абсолютный чемпион мира! Хватит уже нас бить. Пожалуйста", - написал Чисора.

В коротком видео он сказал Усику: "Друг, сделай нам одолжение, перестань нас колотить".

"Нет", - ответил Усик, после этого оба начали громко смеяться.

Напомним, что в 2020 году Усик и Чисора встретились на ринге. Тогда единогласным решением судей Усик победил. Всего на счету украинца уже восемь побед над представителями Великобритании.

Усик - Дюбуа - суперреванш

В ночь с 19 на 20 июля в столице Великобритании, в Лондоне, на стадионе "Уэмбли" состоялся реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. На кону были все пояса, звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. В 5 раунде Дюбуа побывал в нокдауне и оказался в нокауте. Победа украинца!

Украинец рассказал историю об ударе, которым нокаутировал соперника. По его словам, этот удар в его команде называют "Иваном".

Вас также могут заинтересовать новости: