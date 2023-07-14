Бывший чемпион мира из России повторил слова Жириновского и выставил себя болваном.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Денис Лебедев озвучил нарративы российской пропаганды относительно "несуществования Украины". Российский спортсмен таким образом прокомментировал слова Александра Усика, который в шутку объявил о своем походе в президенты Украины.

Лебедев для портала Sport24 процитировал Владимира Жириновского и попытался оскорбить Владимира Зеленского. Боксер также набросился на Евросоюз, выставив себя полным невеждой.

"Владимир Вольфович Жириновский говорил, что Украины не будет. Пока то, что он сказал, практически осуществилось. К сожалению, у них уже есть печальный опыт с Зеленским. Если сравнивать, думаю, Усик будет лучшим президентом. По крайней мере Усик любит свою страну. А из действий Зеленского видно, что он не любит Украину. Пусть сами разбираются. Если они спешат жениться на кошечках, собачках вместе с Евросоюзом, это их выбор. Мы этого не хотим! Скорее всего, желание Усика - обычная бравада", - сказал Лебедев.

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Напомним, что 26 августа Усик проведет бой против Даниэля Дюбуа в Польше.

В июне Усик рассказывал о том, как бы он поступил с Путиным, если бы у него была возможность "расправиться" с президентом России.

В апреле Усик посетил позиции ВСУ на передовой, чтобы поддержать моральный дух украинских защитников.

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