Даниил Заморило в финале турнира победил Султана Муссинова.

В субботу, 1 апреля, украинец Даниил Заморило завоевал золото на международном турнире по боксу в Литве.

В финале в весовой категории до 63,5 кг спортсмен из Украины победил представителя Казахстана Султана Муссинова.

На церемонию награждения 21-летний боксер вышел с флагом Украины на плечах, однако представитель организаторов попросил украинца убрать флаг, сообщает Luckypunch.net.

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В СМИ отмечают, что организаторы турнира просто придерживались протоколу, согласно которому никому нельзя находиться с флагом на пьедестале почета.

Официально причину такого поступка организаторы никак не прокомментировали.

Добавим, что турнир был организован Федерацией бокса Литвы. Ранее на этом турнире золотые медали завоевали еще два представителя Украины: Юрий Захареев и Александр Хижняк.

Ранее УНИАН сообщал, что украинский боксер Василий Ломаченко провел дуэль взглядов с американцем Девином Хэйни. 20 мая в Лас-Вегасе Василий попытается отобрать у Хэйни титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

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