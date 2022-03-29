Алексей Джунковский воспитал много талантливых боксеров.

Российские захватчики убили в Ирпене известного в прошлом украинского боксера и детского тренера Алексея Джунковского.

Как сообщает официальный сайт Федерации бокса Украины, трагедия произошла 28 марта.

По данным источника, Алексей Джунковский погиб в боксерском зале во время "общения" с российскими военными. Тренера расстреляли на месте.

Алексей Джунковский четыре раза добывал медали чемпионата мира среди военнослужащих. После окончания карьеры стал детским тренером и воспитал немало известных боксеров. Среди его воспитанников - чемпион Европы среди школьников 2016 Олег Лагута и серебряный призер чемпионата Европы среди школьников 2015 Владислав Марчук.

Ранее УНИАН сообщал, что в бою с российскими захватчиками под Авдеевкой в Донецкой области погиб воспитанник футбольного клуба "Кривбасс" Владимир Колесник.

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