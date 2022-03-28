Владимир Колесник умер в больнице в Днепре 25 марта.

Воспитанник футбольного клуба "Кривбасс" Владимир Колесник умер от ранений, полученных в бою с российскими захватчиками под Авдеевкой в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба криворожского клуба в Facebook.

"Он с первых дней АТО пошел защищать Украину. После полномасштабного вторжения россиян герой получил тяжелое ранение во время боев в Авдеевке.

Военнослужащего направили в больницу имени Мечникова в Днепре. Однако спасти жизнь бойцу не удалось. Утром 25 марта его сердце перестало биться", - говорится в сообщении.

Бывшему игроку любительских и ветеранских команд было 52 года.

В свое время Колесник тренировался с основной командой "Кривбасса" и вызвался Олегом Тараном на сборы. Немало выступал за любительские украинские клубы, а затем - за ветеранскую команду "Кривбасса".

К огромному сожалению, это далеко не первая футбольная смерть от рук российских захватчиков.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже второй месяц.

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