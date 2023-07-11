Александр Гвоздик проведет проведет поединок в андеркарде боя Канело - Чарло.

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик вскоре снова вернется на ринг.

Украинский боксер опубликовал пост в социальной сети Instagram, в котором выложил фото из тренировочного лагеря и сообщил, что проведет поединок в андеркарде боя Альварес - Чарло.

"30 сентября. Канело - Чарло", - написал Гвоздик.

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Отметим, что соперник Александра Гвоздика пока неизвестен. Ранее украинец сообщал о желании провести реванш с Дмитрием Биволом.

Напомним, Гвоздик на профи-ринге провел 20 боев, в которых одержал 19 побед (15 - нокаутом). Свое единственное поражение украинец потерпел в октябре 2019 года, когда в объединительном бою досрочно проиграл Артуру Бетербиеву и потерял титул WBC.

После этого поражения Гвоздик объявил о завершении карьеры.

В прошлом году Александр объявил о возобновлении карьеры. Свой первый бой после возвращения украинец провел в феврале 2023 года. Гвоздик в 6-раундовом бою единогласным решением судей победил Жозуэ Обандо.

В мае этого года Александр Гвоздик в 6-м раунде нокаутировал представителя Латвии Ричарда Болотника.

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