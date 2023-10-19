Александр Усик и Тайсон Фьюри подписали контракт на бой 29 сентября.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился новыми подробностями подписания контракта на бой против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри, которое состоялось 29 сентября.

Украинский боксер рассказал, что он подписал контракт с компанией, организовавшей бой Фьюри - Нганну, после победы против Даниэля Дюбуа. Целью этой компании является свести украинца и бриатнца на ринге в большом сражении.

"Мы общались с Саудовской Аравией по этому поводу уже давно. После боя с Дюбуа мы встретились с представителями Саудовской Аравии и конкретно той компании, которая организует поединок Фьюри - Нганну.

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Моя команда подписала соглашение с этими людьми на сотрудничество. А у Фьюри есть с ними свой контракт. Понятно, что у них есть цель - свести нас обоих в одно большое сражение.

Для Фьюри подписание контракта это о деньгах? Возможно, да, о деньгах. Но у него есть цель - это спорт. Хотя он сам об этом говорит, что ему важны деньги. Это не то, что я придумываю, я говорю так, как он говорил: "Меня интересуют только деньги и все". За него отвечать я не могу, наговаривать на него тоже не могу.

Нафига наговаривать на человека, если ты не знаешь 100%. Всем они нужны - и мне и ему. Просто у меня не такая составляющая, что я хочу заработать и ни фига не делать. У меня 100% не так. Если я ничего не буду делать два дня, то у меня начинается депрессия. Я сам по себе такой человек, которому постоянно нужно что-то делать. Мне нужно большое сражение, всему миру нужно большое сражение. В поединке я буду идти к победе", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу "USYK17".

Отметим, что бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик - Фьюри состоится в декабре этого года или в январе следующего. Финальная дата поединка станет известна после боя Фьюри - Нганну, который пройдет 28 октября.

Победитель поединка Усик - Фьюри станет первым в 21-м веке абсолютным чемпионом в королевском дивизионе.

Добавим, что Александр Усик свой последний бой провел в августе этого года против Даниэля Дюбуа. Украинец нокаутировал своего соперника в девятом раунде и защитил чемпионские титулы WBO, WBA, IBO и IBF.

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