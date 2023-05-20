В ночь с 20 на 21 мая американец Девин Хейни сойдется с боксером с украинским паспортом Василием Ломаченко.
Этот бой на территории Украины будет транслироваться на бесплатной основе.
Промоутерская компания Top Rank заявила, что для украинцев будет свободный доступ к просмотру поединка. Трансляция будет доступна на YouTube-канале Top Rank.
Напомним, что ранее медиа-сервис MEGOGO сообщил своим пользователям, что не планирует проводить прямую трансляцию боя Хейни – Ломаченко. В мире этот бой можно посмотреть по системе "плати и смотри". Стоит такое удовольствие почти 60 долларов (более 2 200 грн).
Поединок между Хейни и Ломаченко: актуальное
Бой между американским и украинским боксерами состоится уже следующей ночью – с 20 на 21 мая – в Лас-Вегасе, штат Невада на арене MGM Grand Garden. Стартует он не быстрее пяти утра по Киеву. Для них двоих это будет первый бой с октября прошлого года.
Дэвид Хейни считается лидером этого противостояния среди букмекеров. Они считают, что американец одержит 30-ю победу на профессиональном уровне. В его пассиве нет еще ни одного поражения, в то же время как Ломаченко уступал дважды.
На взвешивании накануне поединка американец оказался на 100 грамм легче боксера с украинским паспортом. Во время этой церемонии случился скандал: Хейни толкнул Ломаченко.