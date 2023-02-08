Украинский боксер рассказал, что нужно делать, когда увидел российские новости.

Обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик поделился мыслями относительно пропаганды РФ.

В эфире своего YouTube-канала "USYK17" украинский спортсмен дал совет, как уберечь себя от российских новостей.

"Не смотрите российские новости. Вообще. А если увидели, то обязательно нужно окропить себя святой водой", - сказал Александр Усик.

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Сейчас Александр Усик ведет переговоры о поединке за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против британского боксера Тайсона Фьюри, который владеет поясом WBC.

Как сообщил ранее менеджер украинского боксера Александр Красюк, бой Усик - Фьюри состоится, вероятнее всего, в конце апреля. Приоритетной датой проведения поединка является 29 апреля.

Добавим, победитель боя Усик - Фьюри станет первым абсолютным чемпионом в супертяжелом весе в 21-м веке.

Напомним, последним абсолютным чемпионом в супертяжелом весе был Леннокс Льюис, который победил в объединительном бою Эвандера Холифилда в 1999 году.

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