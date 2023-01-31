Украинский боксер записал новое обращение к Тайсону Фьюри.

Обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик продолжает троллить чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри.

Украинец опубликовал в своем Твиттере очередное видеообращение к "Цыганскому королю". Усик обратился к Фьюри прямо с тренировки, которую проводит в бассейне.

"Эй, пузо, я иду за тобой", - сказал Усик.

Видео дня

Hey, Belly I’m coming for you!@Tyson_Fury pic.twitter.com/kX0FThGGIK — Alexander Usyk (@usykaa) January 31, 2023

Напомним, переговоры о бое за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между командами Усика и Фьюри продолжаются уже несколько месяцев. Александр Красюк, который представляет интересы украинского боксера, накануне заявил, что бой Усик - Фьюри вероятнее всего состоится в конце апреля.

Усик - Фьюри: перед боем

На счету 34-летнего Тайсона Фьюри 33 победы (24 - нокаутом) и одна ничья.

В активе Александра Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик победил в реванше Джошуа и защитил свои пояса WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Тайсон Фьюри свой последний бой провел против Дерека Чисоры 3 декабря этого года. "Цыганский король" одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде.

Букмекеры назвали британца фаворитом в противостоянии против Усика.

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