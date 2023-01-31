Александр Усик / фото REUTERS

Обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик продолжает троллить чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри. 

Украинец опубликовал в своем Твиттере очередное видеообращение к "Цыганскому королю". Усик обратился к Фьюри прямо с тренировки, которую проводит в бассейне.

"Эй, пузо, я иду за тобой", - сказал Усик.

Видео дня

Напомним, переговоры о бое за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между командами Усика и Фьюри продолжаются уже несколько месяцев. Александр Красюк, который представляет интересы украинского боксера, накануне заявил, что бой Усик - Фьюри вероятнее всего состоится в конце апреля

Усик - Фьюри: перед боем

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