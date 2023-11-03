Бой Усик - Фьюри состоится скорее всего в 2024 году.

Обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о подготовке к поединку против чемпиона WBC Тайсона Фьюри.

Украинец отметил, что знает все внеспортивные приемы "Цыганского короля" и готов к ним. Также Усик уверен в том, что британец к бою с ним будет в лучшей форме, чем он был в поединке против Фрэнсиса Нганну.

"Я никогда не думаю об этом таким образом. Я знаю, что Тайсон - хитрый человек, иногда он любит притворяться, но моя стратегия заключается в том, что я должен быть готов к нему на 100 процентов или даже больше. То, как подготовился Тайсон Фьюри, меня не волнует, это его дело.

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Я не буду рассказывать вам о тактике, потому что Тайсон Фьюри может это прочесть. Вполне возможно, что он будет в гораздо лучшей форме", - приводит слова Усика Boxing News Online.

Напомним, Александр Усик и Тайсон Фьюри подписали контракт на поединок в сентябре этого года. Вероятнее всего бой между украинцем и британцем состоится уже в следующем году.

Стоит отметить, что в бою Усик - Фьюри определится перый в 21-м веке абсолютный чемпион мира в королевском дивизионе.

В послужном списке Александра Усика 21 победа (14 нокаутом) в 21 бою на профи-ринге. Тайсон Фьюри за свою профессиональную карьеру провел 35 боев (34 победы и одна ничья).

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