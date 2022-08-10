Непобежденный британец желает провести третий бой против Дерека Чисоры.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри объявил, что возобновляет карьеру.

Непобежденный британский боксер заявил, что настроен провести третий поединок с соотечественником Дереком Чисорой.

"Я решил вернуться в бокс, потому что могу стать первым чемпионом в сверхтяжелом весе в истории, который будет иметь две трилогии: одну с Деонтеем Уайлдером, а вторую – с Дереком Чисорой.

Всегда говорил, что буду драться с Чисорой в конце моей карьеры. И вот мы снова бьем все рекорды, создаем прецеденты.

Я выбрал Айзека Лоу своим тренером, потому что когда я работал с Питером Фьюри, Айзек был тоже там, как и во время моей работы с Шугархиллом. Он всегда давал мне информацию, знает меня лучше, чем кто-либо на планете. Мы отличная команда, всегда были вместе, и закончим это вместе.

Мы всегда очень хорошо работали вместе, и вот мы собираемся поучаствовать в очень масштабном событии", - заявил Фьюри.

Ранее Тайсон Фьюри дрался с Дереком Чисорой в 2011 и 2014 годах. В 2011-м Тайсон одержал победу единогласным решением судей, в 2014-м - техническим нокаутом в 10-м раунде.

Как сообщает ESPN, бой Фьюри - Чисора может состояться в декабре 2022 года в Кардиффе, Уэльс. Также сообщается, что соглашение на бой еще не подписано, боксеры не могут договориться о гонораре.

Напомним, свой последний бой Тайсон Фьюри провел 24 апреля. "Циганский король" отправил в нокаут мощным апперкотом Диллиана Уайта и защитил свой пояс чемпиона мира WBC.

После этой победы Фьюри объявил о завершении карьеры, но позже заявил, что готов возобновить карьеру и подраться с победителем реванша Усик - Джошуа за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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