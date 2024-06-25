Происшествие случилось в субботу, 22 июня, сообщил Рой Джонс.

Самый младший сын бывшего чемпиона мира в четырех весовых категориях Роя Джонса-младшего, который просил у главы Кремля Владимира Путина российское гражданство, покончил жизнь самоубийством.

"К сожалению, мой сын Деандре покончил с собой в субботу. Я очень благодарен, что Бог позволил мне вернуться домой в пятницу вечером, чтобы он смог провести последнюю ночь своей жизни со мной и семьей. Я знаю, что многие люди сейчас переживают тяжелые времена, но ничто не стоит того, чтобы лишить себя жизни. Бог дает ее, и Бог должен ее забрать", - написал Джонс в своем Instagram.

Он попросил уважать конфиденциальность его семьи, пока она переживает тяжелую утрату. Как известно, 32-летний Деандре был самым младшим из трех детей Джонса и его жены Нетлин.

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Отметим, свой последний бой на ринге боксер провел против Энтони Петтисса в апреле 2023 года, где потерпел поражение по решению большинства судей.

Кроме того, в августе 2015 года он просил российское гражданство у главы Кремля Владимира Путина во время встречи в Севастополе. Диктатор пообещал помочь ему в этом вопросе, если он долгое время проживет в России. Однако уже в октябре этого же года руководство Федеральной миграционной службы России вручило американскому боксеру российский паспорт.

Церемония вручения состоялась в отделении ФМС в Москве, тогда Рой Джонс заявил, что любит Россию и намерен жить в ней постоянно, а также представлять страну на ринге.

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Недавно УНИАН писал, что нужно Украине для выхода из группы на Евро. Если Украина сыграет в ничью с Бельгией, то все будет зависеть от результата игры между Словакией и Румынией.

Кроме того, украинские саблистки завоевали серебро на чемпионате Европы по фехтованию. В финале украинки лишь одним очком уступили соперницам из Франции.

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