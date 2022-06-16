Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях и бывший лидер рейтинга pound-for-pound Рой Джонс-младший отреагировал на критику от легендарного украинского боксера Владимира Кличко, ранее обвинившего его в связи с Россией.
Накануне Кличко спросил Джонса, на чьей тот стороне - на стороне агрессора или того, кто защищает свое право жить?
"Многие до сих пор с ума сходят. Кличко пытается утянуть меня в политику, но я не имею никакого отношения к политике. Я могу сказать: "Послушай, я не знаю, что ты там говоришь, но если ты хочешь драться, то можешь мне позвонить".
Почему ты нацелился на меня? Я не имею к этому никакого отношения. У меня есть знакомые, причастные к обеим сторонам, и я никого не хочу видеть на войне. Ломаченко - один из моих любимцев.
Поскольку я занимаюсь боксом, а ты хочешь заострить атмосферу, ты можешь прийти и получить бой. В противном случае я не хочу слышать, о чем ты говоришь", - приводит слова Джонса Boxing Scene.
Напомним, Владимир Кличко не так давно заявлял о желании возобновить свою карьеру и вернуться на ринг. Однако планы боксера были разрушены военным вторжением РФ в Украину.
Рой Джонс-младший: достижения в карьере
- Рой Джонс-младший - серебряный призер Олимпийских игр 1988 года. Абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории.
- Победил 22 боксеров за титул чемпиона мира в четырех весовых категориях.
- Возглавлял рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории в 1996, 1999 и 2003 годах.
- Джонс испортил репутацию в августе 2015 года. Тогда американец встретился в оккупированном Севастополе с Владимиром Путиным и попросил двойного гражданства.
- Экс-боксеру выдали российский паспорт. С того времени ему запретили въезд в Украину.