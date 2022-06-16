Рой Джонс-младший заявил о готовности подраться с Владимиром Кличко.

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях и бывший лидер рейтинга pound-for-pound Рой Джонс-младший отреагировал на критику от легендарного украинского боксера Владимира Кличко, ранее обвинившего его в связи с Россией.

Накануне Кличко спросил Джонса, на чьей тот стороне - на стороне агрессора или того, кто защищает свое право жить?

"Многие до сих пор с ума сходят. Кличко пытается утянуть меня в политику, но я не имею никакого отношения к политике. Я могу сказать: "Послушай, я не знаю, что ты там говоришь, но если ты хочешь драться, то можешь мне позвонить".

Почему ты нацелился на меня? Я не имею к этому никакого отношения. У меня есть знакомые, причастные к обеим сторонам, и я никого не хочу видеть на войне. Ломаченко - один из моих любимцев.

Поскольку я занимаюсь боксом, а ты хочешь заострить атмосферу, ты можешь прийти и получить бой. В противном случае я не хочу слышать, о чем ты говоришь", - приводит слова Джонса Boxing Scene.

Напомним, Владимир Кличко не так давно заявлял о желании возобновить свою карьеру и вернуться на ринг. Однако планы боксера были разрушены военным вторжением РФ в Украину.

Рой Джонс-младший: достижения в карьере

Рой Джонс-младший - серебряный призер Олимпийских игр 1988 года. Абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории.

Победил 22 боксеров за титул чемпиона мира в четырех весовых категориях.

Возглавлял рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории в 1996, 1999 и 2003 годах.

Джонс испортил репутацию в августе 2015 года. Тогда американец встретился в оккупированном Севастополе с Владимиром Путиным и попросил двойного гражданства.

Экс-боксеру выдали российский паспорт. С того времени ему запретили въезд в Украину.

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