Легендарный украинский боксер все еще хочет побить рекорд Джорджа Формана.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко признался, что на самом деле планировал вернуться в профессиональный бокс и побить великий рекорд легендарного американца Джорджа Формана, который становился чемпионом мира в возрасте 45 лет.

Украинец рассказал в эфире передачи на TalkTV, что хотел провести бой против Тайсона Фьюри, но полномасштабное вторжение РФ в Украину разрушило все планы.

"Я думал о том, что мне нужно написать Фьюри: "Что на счет последнего танца?". Он хочет завершить карьеру. Мы должны были еще тогда провести второй поединок. И я действительно об этом думал.

Но знаете что? Я не сделал этого, потому что сейчас мои мысли в абсолютном другом мире. Да, я мечтал стать самым возрастным чемпионом в истории хевивейта. Но это было тогда. А сейчас все это под большим вопросом", – сказал Кличко-младший.

Напомним, Тайсон Фьюри победил Владимира Кличко 28 ноября 2015 и отобрал у украинца титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO, WBA. Боксеры должны были провести реванш, однако сначала повторный бой отменили из-за травмы британца, а затем Фьюри поймали на допинге. Позже Тайсон добровольно отказался от своих чемпионских титулов из-за невозможности их защищать по причине психологических проблем, депрессии и проблем с наркотиками.

24 апреля Тайсон Фьюри отправил в нокаут Диллиана Уайта и защитил пояс чемпиона мира WBC в супертяжелом весе. После этого боя Фьюри объявил о завершении карьеры.

Владимир Кличко: карьера боксера