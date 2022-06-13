Украинский боксер обратился к Рою Джонсу, который ранее посещал оккупированный Крым и встречался с Путиным.

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко был официально включен в Международный зал боксерской славы. Церемония прошла накануне в американской Канастоте.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе на своей странице в Твиттере поблагодарил фанатов и официальных лиц за признание и отметил, что из-за войны, которую начала РФ в Украине, он не смог лично посетить мероприятие.

Также Владимир Кличко обратился к американцу Рою Джонсу, который ранее посещал оккупированный Крым и встречался с президентом России Путиным.

"К сожалению, российская агрессия в моей родной Украине и война помешали мне лично разделить с вами эту церемонию. Эта война изменила не только меня, но и весь мир.

Очень счастлив, что могу сегодня вечером обратиться ко всем вам. Почти ко всем. Есть один человек, к которому у меня есть реальный вопрос. Один человек нарушил украинский закон, отправившись на оккупированный Крым через российскую территорию. Этот человек - Рой Джонс.

Итак, Рой, на чьей ты стороне - на стороне агрессора или того, кто защищает свое право жить? Уважаю тебя как бойца, но у меня есть сомнения по поводу твоей моральной ориентации", – заявил Кличко-младший.

Ранее УНИАН сообщал, что Владимир Кличко хотел вернуться в профессиональный бокс, чтобы побить великий рекорд легендарного американца Джорджа Формана, который становился чемпионом мира в возрасте 45 лет. Украинский боксер даже назвал имя боксера, против которого собирался выйти в ринг, однако планы Владимира были разрушены полномасштабным вторжением РФ в Украину.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже более трех месяцев.

Владимир Кличко: карьера боксера

Владимир Кличко провел 69 боев, одержав 64 победы при пяти поражениях.

Украинец владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, IBO и WBA.

Чемпион XXVI Олимпийских игр в весовой категории свыше 91 кг 1996 года.

Чемпион мира среди военнослужащих 1995 года.

Владимир Кличко является рекордсменом по количеству побежденных соперников за титул чемпиона мира в тяжелом весе - 23, побив рекорд, принадлежавший Джо Луису и Мухаммеду Али.

В 2017 году Владимир завершил карьеру после того, как проиграл британцу Энтони Джошуа нокаутом.

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