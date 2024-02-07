Александр Усик рассказал о своих чувствах после переноса боя против Тайсона Фьюри.

Обладатель поясов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился своим мнением о переносе боя за титул абсолютного чемпиона мира с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

Украинский боксер отметил, что подготовится к новой дате боя и будет готов трижды подраться с британцем.

"Я больше люблю Фьюри. Почему? Потому что это человек, у которого мой четвертый пояс. Это человек, который помог мне стать знаменитым. Потому что мы, все люди, должны любить друзей, не друзей, знакомых, всех людей.

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Прекрасно, когда ты обходительный, а не грязный. У меня даже не было никакого раздражения внутри. Никакого разочарования.

Я просто оглянулся на всю проделанную мной работу - ранние подъемы, пробежки, плавание, спарринги, объем всего этого, и подумал о себе: "Ух ты, я сделал хорошую работу".

Тогда я подумал о том, сколько еще нужно тренироваться и сколько хорошей работы сделаю.

Поэтому, когда с Божьей помощью я закончу всю эту работу, я смогу боксировать с тремя Тайсонами Фьюри. Мы можем сделать это одновременно или по одному в субботу, воскресенье, а затем в понедельник", - приводит слова Усика Sky Sports.

Напомним, бой Усика против Фьюри изначально должен был состояться 17 февраля этого года. Однако британец получил травму во время спарринга и поединок перенесли на 18 мая.

Отметим, что победитель этого поединка станет первым в 21-м веке абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Также победитель боя получит от организаторов специальный пояс, который будет украшен золотом и серебром, а буквами будет нанесена надпись World Heawyweight Undisputed Champion - "Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе".

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