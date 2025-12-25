Названы самые богатые боксеры в истории: блогер Джейк Пол обошел Усика и братьев Кличко

Александр Усик занял десятое место в рейтинге.

Украинский чемпион Александр Усик вошел в десятку самых богатых боксеров в истории. По данным GiveMeSport, он занял 10-е место в мировом рейтинге.

Отмечается, что состояние Усика оценивается в 120 миллионов долларов. Значительную часть этой суммы украинец заработал в поединках против Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Также в рейтинг вошли братья Владимир и Виталий Кличко с капиталами 90 и 80 млн долларов соответственно. Владимир расположился на 12-й позиции в рейтинге, а Виталий - на 13-м месте.

Рейтинг возглавил американец Флойд Мейвезер, который за свою многолетнюю карьеру заработал 400 миллионов долларов. Также в пятерку лидеров вошел блогер Джейк Пол, который заработал значительную сумму за бой против Энтони Джошуа.

ТОП-15 самых богатых боксеров в истории:

Флойд Мейвезер - 400 млн долларов Сауль Альварес - 300 млн долларов Джордж Форман - 300 млн долларов Мэнни Пакьяо - 220 млн долларов Джейк Пол - 200 млн долларов Оскар Де Ла Хойя - 200 млн долларов Энтони Джошуа - 199 млн долларов Тайсон Фьюри - 160 млн долларов Леннокс Льюис - 140 млн долларов Александр Усик - 120 млн долларов Шугар Рэй Леонард - 120 млн долларов Владимир Кличко - 90 млн долларов Виталий Кличко - 80 млн долларов Райан Гарсия - 50 млн долларов Мухаммед Али - 50 млн долларов

Рейтинг лучших боксеров мира

Ранее журнал The Ring представил рейтинг лучших боксеров мира. Лидером стал украинец Александр Усик.

Ранее первое место занимал американский боец Теренс Кроуфорд. Тем не менее, 17 декабря 38-летний спортсмен объявил о завершении профессиональной карьеры.

Второе место в рейтинге занял японец Наоя Иноуэ. Тройку лидеров замыкает американец Джесси Родригес.

