Суперреванш с Дюбуа: Усик обратился к украинцам перед боем (видео)

Украинский чемпион отметил, что и фанаты, и критики добавляют ему мотивации и силы двигаться дальше.

Украинец Александр Усик мощно обратился к украинцам перед супербоем против британского боксера Даниэля Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

"Дорогие украинцы, фанаты, друзья и неприятели, кто будет смотреть этот поединок в субботу, я хочу вас поблагодарить за вашу силу, за вашу поддержку и за то, что вы меня мотивируете. За то, что даете силу, за то, что вы мне помогаете", - отметил Усик в видео, опубликованном платформой DAZN Boxing.

Украинский чемпион признался, что любит каждого своего фаната, но "немножко больше" любит своих критиков.

"Я люблю каждого из вас. И, пожалуй, немножко больше я люблю тех, кто меня критикует, потому что это еще больше дает мне силу. Шутка. Я люблю тех, кто меня поддерживает. Еще одна шутка. Я вообще всех люблю. Дорогие украинцы, люблю вас. Слава Украине. Слава Богу за все. Слава Украине", - сказал Усик.

В котором часу бой Усика - что стоит знать об этом бое

Ночь с 19 на 20 июля станет исторической для мира бокса. Именно в эту ночь состоится поединок-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

Начало трансляции - в 19:30 по киевскому времени, ориентировочный выход боксеров на ринг - около полуночи (00:00), уже в воскресенье, 20 июля.

Александр Усик имеет безупречный профессиональный рекорд - 23 победы, 0 поражений, 14 нокаутов (примерно 61% нокаутов).

Дениэль Дюбуа имеет рекорд 22 победы, 2 поражения, 21 нокаут (95% KO). В его активе - чемпионство в IBF.

Этот реванш имеет особую интригу из-за скандала вокруг якобы "запрещенного" удара Дюбуа в первом бою. Британский боксер и его команда до сих пор утверждают, что победа Усика была сомнительной, и на этот раз обещают другую развязку.

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