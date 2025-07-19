По словам Хирна, у британца произошел слишком большой простой перед боем с украинцем, что очень плохо для молодых боксеров.

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн сделал прогноз на суперпоединок между украинским чемпионом Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

Как пишет портал Sport.ua, Хирн считает, что Дюбуа создал себе большую проблему, отказавшись от одного из поединков. Следовательно, перед реваншем с Усиком у него получился простой.

"Проблема Дюбуа в том, что он отказался от боя с (Джо -УНИАН) Паркером и у него произошел большой простой - это проблема для такого молодого боксера. Но реальность такова, что Дюбуа имеет шанс стать абсолютным чемпионом мира. Станет ли? Думаю, нет. Все говорят, что большой боксер имеет преимущество над меньшим, но Усик дрался против Фьюри и Джошуа, результат знаете сами. Поэтому не думаю что и Даниэль сможет это сделать", - сказал Хирн.

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Реванш Усик - Дюбуа - главные новости

Как сообщал УНИАН, ночь с 19 на 20 июля станет исторической для мира бокса. Именно в эту ночь состоится поединок-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

Коэффициенты букмекеров:

Усик - фаворит: 1.25-1.33 (вероятность победы - 75-80%)

Дюбуа - андердог: 3.50-4.00

Ничья: 21.00 и выше.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри не верит в то, что обладатель титула IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа победит чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика в сегодняшнем реванше.

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