Усик - безоговорочный фаворит, но Дюбуа обещает реванш с сюрпризом.

Украинский чемпион Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа проведут реванш 19 июля 2025 года на легендарном "Уэмбли" в Лондоне. Накануне боя букмекеры активно принимают ставки, и ситуация на рынке демонстрирует однозначное преимущество украинца.

Коэффициенты букмекеров:

Усик - фаворит: 1.25-1.33 (вероятность победы - 75-80%)

Дюбуа - андердог: 3.50-4.00

Ничья: 21.00 и выше

Популярные ставки:

Победа Усика нокаутом в раундах 7-12: коэффициент 3.00-4.00

Усик техническим нокаутом: 2.50

Продолжительность боя более 9.5 раундов: около 1.75

Усик - Дюбуа 2: мнения экспертов

Мексиканский боксер Канело Альварес поставил 500 000 долларов на победу Усика. Дюбуа ответил, что "Канело зря тратит деньги".

Видео дня

Аналитики считают, что техника, выносливость и опыт Усика являются решающими.

Хотя букмекеры делают ставку на украинского чемпиона, британский боксер тоже имеет шанс на сенсацию, если сможет навязать жесткий темп и использовать свою силу. Однако, главный прогноз - победа Усика во второй половине боя техническим или классическим нокаутом.

Реванш Усик - Дюбуа

Усик и Дюбуа уже встречались в августе 2023 года в Польше. Тогда украинец одержал победу техническим нокаутом в 9-м раунде, хотя поединок сопровождался спорами из-за удара Дюбуа ниже пояса, который его команда считала легитимным.

Это стало причиной многочисленных дебатов и в конце концов привело к организации реванша. Теперь Дюбуа стремится не только к реваншу за поражение, но и восстановлению своей репутации на большой арене.

Чемпион WBO Global в первом среднем весе Арам Фаниян считает, что украинец почти во всем превосходит соперника, однако не стоит недооценивать британца, ведь это может плохо завершиться для Усика.

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