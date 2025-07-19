По словам боксера, он болеет за украинца, однако не знает, кому удастся победить в поединке.

Уже сегодня, 19 июля, в Лондоне украинский боксер Александр Усик проведет один из заключительных поединков в своей карьере против обладателя пояса IBF Даниэля Дюбуа. В то же время чемпион WBO Global в первом среднем весе Арам Фаниян считает, что украинец почти во всем превосходит соперника, однако не стоит недооценивать британца, ведь это может плохо завершиться для Усика. Об этом спортсмен сказал в интервью OBOZ.UA.

Когда у боксера спросили, какие сильные стороны имеет Усик, он ответил:

"Сильные стороны Усика: он намного опытнее как боксер, это раз, у него очень много боев с топами, больше, чем у Дюбуа. Его боксерский IQ - это два. И третье - это его ноги и то, насколько много он выбрасывает ударов".

В то же время, по мнению Фанияна, сильными сторонами Дюбуа является то, что он моложе на 10 лет, больше по габаритам и в плане веса.

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"Больше я даже не могу сказать. Только, наверное, то, что ему нечего терять и то, что он моложе", - отметил чемпион.

Также комментируя слова о том, что Дюбуа имеет большую силу удара, чем Усик, он отметил:

"Ну, знаете, говорят, что надо 15 килограммов, чтобы нокаутировать человека, если четко попасть по бороде, и это будет незаметный удар. То, что у человека есть сила удара, это же все равно маленькая вероятность, что он попадет по нему. А Усик не даст по себе бить. Он не будет принимать удары".

Кроме того, у боксера спросили о "слабом месте" Александра. В частности соперники считают, что нужно бить украинца в торс и корпус, анализируя первый его поединок с Дюбуа. В то же время Фаниян подчеркнул:

"Здесь вопрос, что для Дюбуа торс? Если это и ноги включительно, то тогда, разумеется, это у всех мужчин будет слабое место. А если бить выше шортов, то пусть попадет".

По его словам, он болеет за нашего спортсмена, однако не знает, кто именно выиграет в этом поединке. Боксер отметил, что шансы спортсменов 50 на 50.

"Потому что Дюбуа нечего терять. Он уже проигрывал Усику. Понятное дело, есть, что терять, в плане пояса. Но в плане человеческого ему терять нечего. И он к этому бою гораздо сильнее подойдет, чем к прошлому. Это 100%. И он моложе. Поэтому, если тот бой был тяжелый, этот будет намного тяжелее для Александра. Возможно, Дюбуа недооценили в первом бою, я не знаю. Но в боксе нельзя недооценивать соперника. Когда-то Джошуа недооценил Руиса и поплатился за это. В тяжах, где бьют сильно, вообще нельзя никого недооценивать. Ты можешь вести весь бой и проиграть на последних 10 секундах", - отметил чемпион.

Бой Усик - Дюбуа - прогнозы экспертов

Ранее украинский боксер Вячеслав Сенченко поделился ожиданиями от боя Усика и Дюбуа. По его словам, он ожидает зрелищного и напряженного поединка в Лондоне. Боксер спрогнозировал, что Дюбуа будет делать акцент на ударах по туловищу Усика.

"Как в первом бою пытался туда пробивать - так и сейчас это повторится. Вполне возможно, что удары снова будут "на грани" - в область пояса или чуть ниже. Я ожидаю, что такие моменты будут. Все может быть - и чистые удары, и снова по резинке. Думаю, акцент на корпус будет заметен", - считает Сенченко.

В то же время два легендарных британских боксера Тайсон Фьюри и Леннокс Льюис сделали прогноз на бой Усик - Дюбуа. Они оба считают, что британский спортсмен способен победить украинца.

"Дюбуа очень молодой, амбициозный, большой и сильный боксер. Усик очень опытный, но опять же, он провел два боя со мной, и выиграл он их или нет, вопрос дискуссионный. Он выиграл, и это все, что имеет значение. Ему 38 лет. Но Дюбуа может нанести такой удар, как в первом бою, и снова причинить ему боль", - подчеркнул Фьюри.

В свою очередь Льюис отметил, что "серьезный настрой" Дюбуа может обеспечить ему победу.

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