Букмекеры называют Усика фаворитом этого боя.

Украинский боксер, бывший чемпион мира в полусреднем весе по версиям WBA, IBF International, EBU-EE и WBA Intercontinental Вячеслав Сенченко ожидает зрелищного и напряженного поединка в Лондоне, где на стадионе "Уэмбли" встретятся украинец Александр Усик и британский боксер Даниэль Дюбуа.

В комментарии журналисту NV он спрогнозировал, что Дюбуа будет делать акцент на ударах по туловищу Усика. "Как в первом бою пытался туда пробивать – так и сейчас это повторится. Вполне возможно, что удары снова будут "на грани" – в область пояса или чуть ниже. Я ожидаю, что такие моменты будут. Все может быть – и чистые удары, и снова по резинке. Думаю, акцент на корпус будет заметным", – сказал он.

По словам Сенченко, тот факт, что бой состоится на территории соперника, на украинца не повлияет никак, ведь место поединка "для него уже давно не имеет значения".

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Говоря о дальнейшем пути украинского чемпиона, Сенченко напомнил, что Усик уже объявлял о планах провести еще один поединок после боя с Дюбуа.

"Все будет зависеть от него. Трудно сказать, кто может стать его следующим соперником. Возможно, кто-то из молодых, скажем, Итаума – хотя вряд ли он согласится на такой бой, еще слишком молод. Вполне вероятным выглядит третий бой с Фьюри – если Тайсон победит Джошуа. Это было бы интересно. Поэтому, думаю, еще один бой точно будет", – сказал он.

Усик – Дюбуа 2

Поединок-реванш между британским боксером Даниэлем Дюбуа и украинцем Александром Усиком начнется 19 июля в Лондоне. Старт – ориентировочно в 23:30.

38-летний Усик выйдет на ринг в статусе действующего чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO в супертяжелом весе. Он провел на профессиональном ринге 23 боя, все из которых завершились для него победой (13 нокаутом).

27-летний Дюбуа, в свою очередь, является действующим чемпионом мира по версии IBF. Из 24 боев на профессиональном ринге он выиграл 22, из которых 21 нокаутом.

Букмекеры называют Усика фаворитом этого боя.

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