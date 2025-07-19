Этот бой станет центральным событием боксерского вечера и определит статус безоговорочного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ночь с 19 на 20 июля станет исторической для мира бокса. Именно в эту ночь состоится поединок-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

Боксеры встретятся на ринге стадиона "Уэмбли" в Лондоне. Начало трансляции - в 19:30 по киевскому времени, ориентировочный выход боксеров на ринг - около полуночи (00:00), уже в воскресенье, 20 июля.

Где смотреть реванш Усик - Дюбуа

В Украине поединок можно посмотреть на платформе Megogo - трансляция доступна в пакетах Optimal, Sport, Maximum и MEGOGO MAX. Стоимость - от 199 грн.

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В Великобритании бой транслирует платформа DAZN в формате pay-per-view, стоимость - £24.99.

Трансляция также будет доступна онлайн на официальном сайте DAZN. В случае пребывания за пределами Украины, можно воспользоваться VPN-сервисом, чтобы иметь доступ к привычным платформам.

Этот бой станет центральным событием боксерского вечера и определит статус безоговорочного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Реванш Усик - Дюбуа: что нужно знать об этом бое

Александр Усик имеет безупречный профессиональный рекорд - 23 победы, 0 поражений, 14 нокаутов (примерно 61% нокаутов).

Его переход от кризера к тяжелому весу был блестящим: он объединил все четыре титула, победив Энтони Джошуа дважды, а в мае 2024 года пошел на реванш с Тайсоном Фьюри - снова получил общие титулы WBA, WBC, WBO, IBF и The Ring.

Дэниел Дюбуа имеет рекорд 22 победы, 2 поражения, 21 нокаут (95% KO). В его активе - чемпионство в IBF, титульные защиты, и знаковый реванш против Энтони Джошуа, закрепивший его статус сильного андердога перед реваншем с Усиком.

Усик входит в бой с полным рекордом (23-0), а Дюбуа - с двумя поражениями на счету (22-2), одно из которых - от Усика в 2023 году.

Этот реванш имеет особую интригу из-за скандала вокруг якобы "запрещенного" удара Дюбуа в первом бою. Британский боксер и его команда до сих пор утверждают, что победа Усика была сомнительной, и на этот раз обещают другую развязку.

В комментарии для The Ring Усик рассказал, что больше всего его раздражает в команде Дюбуа. Украинец заявил, что это постоянные разговоры об ударе ниже пояса от британца во время их первого поединка.

По словам Усика, команда Дюбуа продолжает настаивать на том, что этот удар был легитимным. Украинский чемпион считает, что эти разговоры "не более, чем глупости".

Коэффициенты букмекеров:

Усик - фаворит: 1.25-1.33 (вероятность победы - 75-80%)

Дюбуа - андердог: 3.50-4.00

Ничья: 21.00 и выше

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