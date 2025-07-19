'Сядет на колено после 8 раунда': Фьюри выдал резкий прогноз на реванш Усик - Дюбуа

По словам бывшего соперника Усика, британец не справится с техничным украинцем.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри не верит в то, что обладатель титула IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа победит чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика в реванше, который состоится уже сегодня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Как отметил Фьюри в комментарии Boxing Scene, Усик - опытный соперник, который не по зубам молодому британцу. Дюбуа не справится с техничностью украинца.

"Я не думаю, что Дюбуа вообще победит Усика. Усик - хитрый, опытный соперник, он много двигается. Мы все знаем: если стоять прямо перед Даниэлем Дюбуа, он пробьет в тебе дыру. Но если вокруг него постоянно двигаться - он, скорее всего, устанет и где-то после восьмого раунда сядет на колено после джеба", - сказал Фьюри.

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Реванш Усик - Дюбуа - главные новости

Как сообщал УНИАН, ночь с 19 на 20 июля станет исторической для мира бокса. Именно в эту ночь состоится поединок-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

Александр Усик имеет безупречный профессиональный рекорд - 23 победы, 0 поражений, 14 нокаутов (примерно 61% нокаутов).

Дэниэль Дюбуа имеет рекорд 22 победы, 2 поражения, 21 нокаут (95% KO). В его активе - чемпионство в IBF.

Коэффициенты букмекеров:

Усик - фаворит: 1.25-1.33 (вероятность победы - 75-80%)

Дюбуа - андердог: 3.50-4.00

Ничья: 21.00 и выше

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