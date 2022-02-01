Александр Красюк рассказал о возможности организации боя Усика против Фьюри.

Промоутер Александр Красюк поделился своим мнением о возможности организации боя между украинским обладателем поясов WBA Super, IBF, WBO и IBO Александром Усиком и обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

По словам промоутера поединок за звание абсолютного чемпиона мира возможен уже этой весной. Переговоры по организации боя Усика против Фьюри действительно ведутся.

"Есть некий ряд обстоятельств, которые нам необходимо преодолеть, но конструктивные моменты, из которых состоит вообще принципиальное решение (да или нет), мы прошли. То есть, каждый из участников принял для себя решение, о том что да, такая конструкция возможна.

Сейчас мы просто должны закрепить эту конструкцию, вывести во временные рамки, в юридические рамки. И, в принципе, есть вероятность того, что весной 2022 года мы увидим бой за абсолютного чемпиона мира", - сказал Красюк в интервью BoxOffice.