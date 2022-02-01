Промоутер Александр Красюк поделился своим мнением о возможности организации боя между украинским обладателем поясов WBA Super, IBF, WBO и IBO Александром Усиком и обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.
По словам промоутера поединок за звание абсолютного чемпиона мира возможен уже этой весной. Переговоры по организации боя Усика против Фьюри действительно ведутся.
"Есть некий ряд обстоятельств, которые нам необходимо преодолеть, но конструктивные моменты, из которых состоит вообще принципиальное решение (да или нет), мы прошли. То есть, каждый из участников принял для себя решение, о том что да, такая конструкция возможна.
Сейчас мы просто должны закрепить эту конструкцию, вывести во временные рамки, в юридические рамки. И, в принципе, есть вероятность того, что весной 2022 года мы увидим бой за абсолютного чемпиона мира", - сказал Красюк в интервью BoxOffice.
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- В августе этого года Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Деонтея Уайлдера.
- Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Александра Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик отдалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге.
- Теперь Усик и Джошуа должны провести реванш. Британец уже активировал соответствующую опцию. Уже известно, что реванш может состояться ориентировочно в марте - апреле 2022 года.
- Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем бою, защитив пояс WBC. Всемирный боксерский совет официально назначил для Фьюри претендента.
- Промоутер Джошуа предложил провести в супертяжелом весе так называемый "Финал четырех". А промоутер Усика назвал условие, при котором Джошуа мог бы отказаться от реванша, чтобы позволить Усику и Фьюри встретится в ринге.