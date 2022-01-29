Торги на проведение поединка между Фьюри и Уайтом выиграла промоутерская компания Фрэнка Уоррена.

Чемпион мира по версиям WBC и линейный чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) свой ближайший поединок проведет против Диллиана Уайта (28-2, 19 KO).

Официальную информацию у себя на сайте опубликовала промоутерская компания Top Rank.

Место и дата боя будут объявлены дополнительно.

Торги на проведение поединка между Фьюри и Уайтом со ставкой 41 миллион 25 тысяч долларов выиграла промоутерская компания Queensberry Фрэнка Уоррена. Она перебила предложение Matchroom Эдди Хирна в $ 32 222 222.

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