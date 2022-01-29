Чемпион мира по версиям WBC и линейный чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) свой ближайший поединок проведет против Диллиана Уайта (28-2, 19 KO).
Официальную информацию у себя на сайте опубликовала промоутерская компания Top Rank.
Место и дата боя будут объявлены дополнительно.
Торги на проведение поединка между Фьюри и Уайтом со ставкой 41 миллион 25 тысяч долларов выиграла промоутерская компания Queensberry Фрэнка Уоррена. Она перебила предложение Matchroom Эдди Хирна в $ 32 222 222.
Читайте также"Никчемный бомж": Фьюри набросился на Владимира Кличко, который заступился за УсикаПоказ боя в Великобритании запланирован по системе платного просмотра PPV телесетью ESPN в США и BT Sport.
Ситуация в супертяжелом весе: главное
- В августе этого года Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Деонтея Уайлдера.
- Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Александра Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик отдалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге.
- Теперь Усик и Джошуа должны провести реванш. Британец уже активировал соответствующую опцию. Уже известно, что реванш может состояться ориентировочно в марте - апреле 2022 года.
- Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем бою, защитив пояс WBC. Всемирный боксерский совет официально назначил для Фьюри претендента.
33-летний Уайт вернул себе временный титул WBC в своем последнем бою, когда нокаутировал Александра Поветкина в четвертом раунде их матча-реванша 27 марта в спортивном комплексе Europa Point в Гибралтаре.