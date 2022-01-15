"Цыганский король" списал со счетов своего соотечественника.

Непобедимый чемпион мира по версии WBC британец Тайсон Фьюри высказался о реванше между его соотечественником Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком.

Цитирует "Цыганского короля" talkSPORT.

"У Джошуа не хватит смелости, чтобы снова сражаться против Усика. Усик как следует разобьет Джошуа в следующий раз. Забудьте о победе по очкам, Усик его нокаутирует", - сказал Фьюри.

Также Тайсон ответил Дереку Чисоре, который предположил, что Джошуа сможет побить Фьюри.

"Дерек Чисора, я видел, как ты сказал, что Джошуа должен немедленно напасть на меня и взорвать. Такого не произойдет никогда за миллион лет. Если величайший панчер в истории не победил меня (речь об Уайлдере - прим.ред.), если Владимир Кличко не смог этого сделать, то и старый бодибилдер не сможет меня победить, друг мой", - отметил Фьюри.

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