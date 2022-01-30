Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александр Усик в соцсетях решил ответить на многочисленные заявления британского обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.
Украинский боксер прокатился на лошади и обратился к Тайсону Фьюри.
"Эй, Фьюри! Я тебя оседлаю так же", - сказал Усик.
Напомним, что долгое время стороны обсуждали возможный бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Усиком и Фьюри. Однако, стало известно, что чемпион мира по версиям WBC и линейный чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри свой ближайший поединок проведет против британца Диллиана Уайта.
Читайте также"Точно поставлю на него": знаменитый боксер назвал фаворита реванша Усик - ДжошуаУкраинец Александр Усик в свою очередь проведет бой-реванш против британского супертяжа Энтони Джошуа.
Усик - Джошуа: что известно о реванше
- В контракте на первый бой Усика и Джошуа была прописана опция реванша на случай поражения британского боксера. Джошуа воспользовался ей.
- Сообщалось, что реванш пройдет, скорее всего, в марте или апреле 2022 года.
- Виталий Кличко прокомментировал возможность проведения реванша в Киеве.
- Стало известно, как распределят гонорары в поединке-реванше.
- Джошуа заявил, что не против провести реванш в Киеве.
- Наиболее вероятным местом проведения реванша называют традиционно Великобританию, а также страны Ближнего Востока.