Украинский боксер обратился к Тайсону Фьюри катаясь верхом на лошади.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александр Усик в соцсетях решил ответить на многочисленные заявления британского обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

Украинский боксер прокатился на лошади и обратился к Тайсону Фьюри.

"Эй, Фьюри! Я тебя оседлаю так же", - сказал Усик.

Напомним, что долгое время стороны обсуждали возможный бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Усиком и Фьюри. Однако, стало известно, что чемпион мира по версиям WBC и линейный чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри свой ближайший поединок проведет против британца Диллиана Уайта.

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