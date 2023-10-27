По словам Эдди Хирна, Александру Усику требуется 14 недель на подготовку.

Промоутер Эдди Хирн уверен, что чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик не успеет подготовиться к бою с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри на 23 декабря.

"Я думаю, что Усик не готов к 23 декабря, в идеале для него. Тайсон это понимает и теперь попытается пристыдить Александра, когда он возможно не будет доступен 23-го. Я знаю, что после боя с Дюбуа Усик имел несколько повреждений. Сколько осталось до 23 декабря, 8 недель? Усик даже не в лагере. Итак, 8 недель на подготовку к бою за абсолютное чемпионство? Усик уже сказал, что ему нужно 14", - сказал Хирн для Boxing Social.

Промоутер добавил, что саудиты хотят провести бой между Усиком и Фьюри именно 23 декабря.

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"Все зависит от саудовцев. Они скажут: "Мы хотим провести бой в этот день". На кону будет стоять столько денег, что Усик и Фьюри, скорее всего, согласятся. Подозреваю, что Усик не готов на 100% к этой дате, но из-за денег он все равно может согласиться драться 23 декабря", - отметил Хирн.

Напомним, что Фьюри настаивает, что бой должен состояться именно 23 декабря и угрожает Усику судебными исками.

Бой Усик - Фьюри: что известно

Александр Усик подписал контракт на бой против Тайсона Фьюри 29 сентября. Сообщается, что в соглашении был прописан пункт о реванше для обеих сторон.

Ранее сообщалось, что точная дата боя Усик - Фьюри станет известна после поединка "Цыганского короля" против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Этот бой пройдет 28 октября в Саудовской Аравии.

Добавим, что победитель боя Усик - Фьюри станет первым абсолютным чемпионом в королевском дивизионе в XXI веке.

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