Усик и Фьюри подписали контракт на бой 29 сентября.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о дате боя за титул абсолютного чемпиона мира против обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика.

"Цыганский король" заявил, что мегафайт с украинцем состоится в декабре этого года.

"Усик - сосиска. Мы должны побиться в декабре, так мне сказали. У меня нет причин не верить своим людям.

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Поэтому Усик должен выйти со мной в ринг уже в декабре, у него нет выхода. Он подписал контракт, поэтому если он этого не сделает, то нарушит соглашение и получит иск в суд. У украинца нет выбора", - приводит слова Тайсона Фьюри Sky Sports.

Напомним, Александр Усик подписал контракт на бой против Тайсона Фьюри 29 сентября. Сообщается, что в соглашении был прописан пункт о реванше для обоих сторон.

Ранее сообщалось, что точная дата боя Усик - Фьюри станет известна после поединка "Цыганского короля" против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Этот бой пройдет 28 октября в Саудовской Аравии.

Добавим, что победитель боя Усик - Фьюри стнет первым абсолютным чемпионом в королевском дивизионе в XXI веке.

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