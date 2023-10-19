Украинский чемпион уверен в победе Тайсона Фьюри в бою против Фрэнсиса Нганну.

Обладатель поясов WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился своим прогнозом на будущий поединок Тайсона Фьюри против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Украинский боксер считает, что для "Цыганского короля", за плечами которого 20 лет в боксе, это будет легкий поединок.

"Для Тайсона бой с Нганну - это булка с маслом. Я исключительно говорю с точки зрения бокса. Когда люди говорят, что Нганну может где-то бахнуть, и оно прилетит - да, он может это сделать. Но как ты можешь сделать это с двухметровым гигантом, у которого за плечами 20 лет в боксе? И против него бьется парень, который не имеет ни одного поединка в роли боксера. Да, как боец UFC он крутой чемпион, конкретно я не говорю, что он какой-то левый. Он является чемпионом UFC, но UFC - это не бокс.

Я полностью уверен, что Тайсон Фьюри выиграет этот бой, не особо напрягаясь. Если что-то изменится во время боя - условно, Фьюри будет лежать на полу, то я запишу видео и скажу: "Ничего себе, я "наморосил", а здесь, оказывается, такое". Да, я признаю, что ошибся, но надо дождаться. Посмотрим", - заявил Александр Усик в комментарии YouTube-каналу "USYK17".

Добавим, что бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии. Поединок пройдет по классическим правилам бокса.

Отметим, что после боя Фьюри - Нганну будет объявлена дата поединка "Цыганского короля" против Александра Усика.

Напомним, 29 сентября Усик и Фьюри подписали контракт на бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее УНИАН сообщал, что украинский чемпион Александр Усик рассказал новые подробности подписания контракта на бой с "Цыганским королем".

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