Эдди Хирн верит, что Энтони Джошуа выиграет у Деонтея Уайлдера.

Известный промоутер Эдди Хирн, который представляет интересы бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, оценил шансы своего клиента в потенциальном поединке протим именитого американца Деонтея Уайлдера.

Функционер считает, что звездный британец способен одолеть "Бронзового бомбардировщика".

"Я думаю, что Эй Джей может комфортно победить Деонтея Уайлдера. Но также не стоит исключать поражение. Хорошо, что в последнем бою он провел семь раундов против высокого соперника. Трудно воспроизвести силу Уайлдера, но я всегда был уверен, что Джошуа способен его перебоксировать. Я хотел бы увидеть, как он попытается сломить Деонтея.

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Мы не видели лучшего Энтони Джошуа в боях с Франклином и Хелениусом. Мы предполагаем, что поединок с Уайлдером состоится в январе и Энтони возлагает большие надежды на это противостояние. Все стороны хотят, чтобы оно состоялось", - приводит слова Хирна издание Mirror.

Напомним, свой последний бой Энтони Джошуа провел в ночь на 13 августа. Британец нокаутировал в седьмом раунде финского боксера Роберта Хелениуса.

Всего в послужном списке Эй Джея 26 побед (23 нокаутом) в 29 боях на профи-ринге. Отметим, что два из трех своих поражений звездный британец потерпел против украинца Александра Усика.

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