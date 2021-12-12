Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко критически выступил в сети касательно того факта, что Василий Ломаченко праздновал победу над Ричардом Комми без украинского флага.
Вместо флага Украины Ломаченко поднял флаг своего родного города - Белгород-Днестровского.
Свое мнение по этой ситуации Кличко высказал в Twitter:
"Википедия: "Патриотизм или национальная гордость - это чувство любви, преданности и привязанности к родине. Это чувство - это общее единство людей".
Василий Ломаченко победил, поздравляю, но представлял ли он страну, не используя флаг своей страны? WTF (аббревиатура What The F*ck, - переводится как "Какого х*ра?" или "Что за х*рня?", - Прим.)", - написал Кличко.
Напомним, что после победы в своем предыдущем поединке Ломаченко также праздновал победу в ринге без флага Украины. До этого боксер после побед регулярно появлялся в ринге с украинским флагом. В последний раз это произошло в 2019 году, когда Ломаченко победил Люка Кэмпбелла.
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Ломаченко - Комми: итоги боя
- Ломаченко победил решением судей и стал обладателем пояса интерконтинентального чемпиона по версии WBO.
- Счет на судейских записках после 12 раундов - 117:100, 118:109, 118:109.
- Ломаченко провел свой 18-й поединок на профи-ринге и одержал 16-ю победу.
- Для Ричарда Комми это был 34-й бой, он потерпел четвертое поражение.
- Победитель этого боя может провести поединок против абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа-младшего.
- После победы над Комми Василий Ломаченко заявил, что готов выйти на бой против Камбососа-младшего в Австралии.
- Ломаченко уходил в скандал из-за флага, с которым он вышел на ринг после боя с Комми.