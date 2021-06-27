Некоторым болельщикам не понравилось то, что Василий Ломаченко праздновал победу без флага.

Боксера Василия Ломаченко раскритиковали в сети из-за отсутствия украинского флага в ринге после победы над Масайоши Накатани.

На этот момент в Facebook обратил внимание почетный президент футбольного клуба "Нива" (Винница) Василий Вовк.

"Накатани тяжело покинул ринг, а Василию подняли руку как победителю в одиночестве... В том числе без флага Украины, без единого символа нашего государства! Не было его также во время пресс-конференции сразу же после боя. Что это? Возможно, такие требования организаторов? Хотя в андеркарте этого боя мы видели флаги Казахстана", - написал Вовк.

При этом в комментариях к публикации он отметил:

"Я болел за Ломаченко, и буду болеть, если он будет представлять Украину (флаг - важно, и раньше всегда был с ним, потому только спросил)".

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"От какой страны он выступал?", "Значит, Ломаченко - не украинский спортсмен. Манкурт", "Просто сдулся, "патриот", "С Ломаченко и Усиком все ясно. Их флаг - красный с серпом и молотом", - комментируют подписчики.

Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту Ломаченко:

"В России нашего боксера не поливают грязью так, как это делают свои же "патриоты", "Достали диванные патриоты. Идите и скачите по рингу с флагом".

Ломаченко - Накатани: итоги боя

Бой Ломаченко - Накатани был остановлен в девятом раунде - украинец одержал досрочную победу.

На момент остановки боя Ломаченко лидировал в судейских записках со счетом 80-71, 80-71 и 78-73.

Для Ломаченко это был первый бой после поражения от Теофимо Лопеса в октябре прошлого года. Украинец провел свой 17-й бой на профессиональном ринге и одержал 15-ю победу (в 11-й раз он выиграл досрочно).

Для Накатани это был 21-й бой в профи. Он потерпел второе поражение. Первое было от Теофимо Лопеса, но американцу японец проиграл по очкам.

На кону в этом бою впервые в карьере Ломаченко на профи-ринге не стояло никаких поясов.

Накатани был самым высоким соперником в карьере Ломаченко (рост японца - 1,82 м).

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Автор: Антон Дударь