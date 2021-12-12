Ломаченко победил Комми единогласным решением судей.

В ночь на 12 декабря в Нью-Йорке (США) прошел вечер бокса. Главным событием стал поединок между украинским боксером Василием Ломаченко и ганцем Ричардом Комми.

Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал Ломаченко.

После победы Ломаченко появился в ринге с красно-желтым флагом родного города Аккермана (Белгород-Днестровского), хотя обычно боксеры выходят в ринг со знаменем родной страны.

В сети люди были возмущены выбором флага украинским боксером. Реакция была в основном негативная.

Так пользователи Инстагарма оставили следующие комментарии под постом с победой в официальном аккаунте бренда Ломаченко lomus_official:

"В Украине есть много хороших спортсменов, но граждане своей страны из них никудышние", "С флагом конечно, можно было бы два тогда вынести. Хотя что говорить поклоннику Шария", "А чего флаг Испании?", "Стыдно за то, что не было флага Украины. Нет слов. Позор", "Очень жаль, что не поднял флаг Украины", "Он не уважает флаг Украины" и так далее.

Напомним, что после победы в своем предыдущем поединке Ломаченко также праздновал победу в ринге без флага Украины. До этого боксер регулярно появлялся в ринге с украинским флагом.

Ломаченко стал обладателем пояса интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

Ломаченко провел свой 18-й поединок на профи-ринге и одержал 16-ю победу.

Для Ричарда Комми это был 34-й бой, он потерпел четвертое поражение.

Победитель этого боя может провести поединок против абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа-младшего.

Авторитетный портал BoxingScore отдал Ломаченко 11 из 12 раундов.

После победы над Комми Василий Ломаченко заявил, что готов выйти на бой против Камбососа-младшего в Австралии.

Автор: Владимир Медяник